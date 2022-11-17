Украинец пытался провезти из Латвии в Россию 186 килограммов гашиша в машине

Почти 200 килограммов гашиша пытались ввезти в Россию из Латвии. Фото: СЗТУ

Почти 200 килограммов гашиша нашли таможенники в машине гражданина Украины на латвийско-российской границе. Инспекторам пришлось разобрать салон и в буквальном смысле разрезать автомобиль изнутри, чтобы достать спрятанный в полостях кузова наркотик.

- В ходе проведения операции «контролируемая поставка», на таможенном посту Убылинка в Псковской области была остановлена машина с тайником. В двойном дне автомобиля находились 247 брикетов гашиша, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Машину пришлось разрезать изнутри. Фото: СЗТУ

Позднее оперативниками был задержан еще один участник преступной группы, также гражданин Украины. В отношении обоих возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Статья предусматривает от 15 до 20 лет колонии, либо пожизненное лишение свободы.

Общий вес наркотика, который пытались ввезти в Россию злоумышленники, составил 186 килограммов. Расследование дела продолжается.

Напомним, что несколько дней назад в петербургском аэропорту «Пулково» поймали молодого наркокурьера, который провозил внутри себя килограмм кокаина из Бразилии.

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