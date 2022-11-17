Полицейские застрелили собаку, напавшую на семь человек в Петербурге

Полицейские застрелили собаку, напавшую на людей в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции застрелили собаку, нападавшую на людей. Все произошло вечером 16 ноября 2022 года в городе Красное Село. В полицию поступило сообщение о том, что у дома 34 по улице Освобождения животное набросилось и покусало несколько людей. На место выехали оперативники, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом полиции по указанному адресу обнаружена собака породы алабай, которая была без намордника и без сопровождения хозяина, - рассказали в полиции.

К тому моменту, как правоохранители прибыли на вызов, собака успела покусать семь человек. Им уже оказывали медицинскую помощь врачи. Собака вела себя агрессивно и продолжала прыгать на людей, в том числе полицейских.

Момент нападения собаки попал на видео. На кадрах видно, как животное бросается на прохожих.

- В целях недопущения новых жертв, полицейскими было применено табельное оружие, в результате чего животное было обезврежено и передано работникам ветеринарной службы, - рассказали в МВД.

Хозяином собаки оказался 31-летний мужчина. Оказалось, что утром того дня его задержала полиция, как разыскиваемого за неуплату налогов.