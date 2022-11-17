Сбер ожидает объем выдачи ипотеки на ИЖС в 2022 году на уровне 100 млрд рублей. Фото: freepik.com.

Директор дивизиона «Домклик» Николай Васев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что на текущий момент на рынке фиксируется «галопирующий» рост выдачи ипотеки на ИЖС. Поэтому в Сбере говорят о росте этого сегмента ипотечного кредитования в 20 раз за последние три года.

Так, для сравнения приводятся данные 2019 года — тогда Сберу удалось выдать ипотек на ИЖС объемом в 5 млрд рублей. Уже через два года показатель вырос до 25 млрд рублей. А по итогам 2022 года ожидается, что он вырастет еще в четыре раза — до 100 млрд рублей.

Васев также отметил, что одна из причин популяризации такого вида ипотечных кредитов в нынешнем году — это то, что основная часть выдачи кредитов на строительство частных домов приходится на государственные программы со ставками не более 7%. Такие предложения смотрятся выгодно на фоне обычных ипотечных программ.

Первоначальный взнос – 15% от стоимости строительства или совокупной стоимости покупки земли и строительства, если кредит также берется и на покупку участка.

Лидеры по оформленным жилищным кредитам на ИЖС в денежном выражении по итогам 10 месяцев этого года:

— Республика Саха (Якутия) — 8,4 млрд руб.;

— Московская область — 7,5 млрд руб.;

— Москва — 6,2 млрд руб.;

— Санкт-Петербург — 3,8 млрд руб.;

— Приморский край — 3,6 млрд руб.

Кроме того, Сбер постоянно работает над тем, чтобы сделать ипотеку на ИЖС доступнее. Например, в октябре появилась возможность получить кредит по программам с господдержкой на покупку таунхауса от индивидуальных предпринимателей, которые их строят.