Сбер: 83% платежей за услуги ЖКХ петербуржцы проводят онлайн. Фото: freepik.com.

За 10 месяцев 2022 года 83% всех платежей за услуги ЖКХ в Сбербанке петербуржцы провели дистанционно – через интернет-банкинг. При этом объём платежей составил около 70 млрд рублей.

Для оплаты услуг большинства поставщиков через онлайн-банк достаточно ввести ИНН поставщика, все остальные реквизиты и сумма для оплаты «подтянутся» автоматически. Это позволяет сократить время и исключить ошибки, вероятные при ручном вводе. При этом комиссия по платежам ЖКХ через удаленные каналы существенно ниже, чем при оплате через другие каналы, а по некоторым услугам, например, фонда капитального ремонта, – вовсе не взимается.

Если неудобно ждать квитанции от поставщиков услуг и вручную оплачивать счета, можно подключить сервис «Автоплатёж». Объём платежей ЖКХ через него в Северной столице с начала 2022 года составил более восьми млрд рублей. Пользоваться сервисом просто: ежемесячно банк при получении счёта от управляющей компании направляет пользователю СМС или пуш–уведомление с суммой платежа, а пользователь в любое время может отменить платеж – достаточно отправить код отмены в ответ на полученное сообщение. Если же клиент согласен, списание происходит на следующий день.

Услуга доступна к подключению в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Платежи», подразделе «Автоплатежи и переводы», при нажатии кнопки «Подключить новый».