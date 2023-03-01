Погода на март 2023 года в Санкт-Петербурге: Весна начнется с холодной погоды

Погода на март 2023 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вот и пришла весна. Первый весенний месяц в Санкт-Петербурге теплой погодой горожан особо не порадует. Начала марта будет холодным, но со второй декады начнется постепенное потепление. О том, какой окажется погода на март 2023 года в Санкт-Петербурге spb.kp.ru рассказала ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

- В марте погодные условия в наших районах будут формироваться под попеременным воздействием циклонов и полей повышенного давления, вследствие чего погода будет носить крайне изменчивый характер. Температурные колебания в течение месяца будут весьма ощутимыми, - отметила синоптик.

Так, первые дни марта окажутся ненастными. Постоянно будет идти мокрый снег, при этом по температуре ожидается оттепель. Но к первым весенним выходным подморозит. Причем, вся первая декада марта окажется морозной с температурой от 1 до 6 градусов ниже нуля в дневные часы и ночами до 4-9 градусов мороза. В отдельные ночи, при отсутствии облаков на небе, мороз будет усиливаться до 10-12 градусов.

Потепление постепенное начнется во второй и третьей декадах марта. Преобладающие дневные температуры составят 1-6 градусов тепла, а преобладающие ночные будут слабоотрицательными. Что касается осадков, то ожидается, что за месяц снега и дождей выпадет немного больше нормы.