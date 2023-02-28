«Комсомолка» разыгрывает лимитированные «Подорожники» с эксклюзивным дизайном. Фото: КП.

Покупай, торопись! Для постоянных читателей нашей газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вместе с СПб ГКУ «Организатор перевозок» устраивает уникальную акцию - розыгрыш проездных карт «Подорожник»!

В число призов входят: 150 лимитированных проездных «Подорожник» с эксклюзивным дизайном, 350 проездных «Подорожник» и 10 сертификатов на посещение музея городского электрического транспорта Санкт-Петербурга и экскурсионного маршрута «Первый туристический».

Правила (Положение) розыгрыша:

- Нужно купить ежедневную газету «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» в период с 27 февраля по 15 марта 2023 года;

- Найти и заполнить Анкету, а также правильно ответить на все вопросы;

- Отправить Анкету по почте или принести в редакцию по адресу: 196137, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А до 16 марта 2023 года включительно;

- Ждать подведения итогов розыгрыша 17 марта в 16:00.

350 проездных «Подорожник» получат первые 350 участников, приславших анкеты.

А 150 лимитированных «Подорожников» и 10 билетов в музей и на экскурсионный маршрут будут разыграны случайным образом из всего числа анкет.

В момент выбора победителей мы будем записывать видео, а также вести прямой эфир в социальной сети ВКонтакте в официальной группе «Комсомольская правда - Петербург». Следите за новостями!

Важно: вы можете отправить неограниченное количество анкет от своего имени и увеличить свои шансы на выигрыш!

Для получения подарка победитель должен с 17 марта по 17 апреля 2023 г. лично явиться в кассу продаж проездных билетов СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу: ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А (работает ежедневно с 8:00 до 19:30, без перерыва на обед).