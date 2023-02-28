Петербуржцы чаще заключают брачные договоры

Иван Соколов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весной чувства просыпаются, и мы обо всем забываем. Но брачный договор поможет сохранить бдительность. Петербуржцы все чаще заключают этот документ, потому что осознаннее подходят к браку, лучше знают законы и хотят сохранить имущество.

- За 10 лет количество брачных договоров в Петербурге выросло почти в 10 раз. Правовая грамотность горожан растет, желание заключить брачный договор многие перестают считать признаком меркантильности и недоверия. Хотя некоторые по-прежнему думают, что такой шаг ставит чувства под сомнение, - говорит член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус» Иван Соколов.

На самом деле брачный договор идет на пользу семейным отношениям и может стать защитой в сложных финансовых ситуациях. Так, документ позволяет изменить установленный Семейным кодексом режим совместной собственности на раздельный в отношении всего имущества и его отдельных видов. При этом его положения могут распространяться не только на имеющееся имущество, но и на то, которое появится у супругов в будущем.

- Брачный договор - отличное решение для предпринимателей, которые не хотят, чтобы долговое бремя, связанное с развитием бизнеса, коснулось семьи и семейно - го имущества. Например, документ может помочь обезопасить семью от потери единственного места проживания, - добавляет Иван Соколов. - А вот прописать в договоре неимущественные вопросы - связанные с воспитанием детей, алиментные обязательства - нельзя.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариус беседует с супругами или будущей семейной парой и рекомендует наилучший вариант. Оформить договор можно до или после свадьбы. В первом случае он вступает в силу после регистрации брака, во втором - после нотариального удостоверения.

А если любовь пройдет, то брачный договор поможет расстаться цивилизованно - без конфликтов и судебных разбирательств.

Советы нотариуса - в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» 28 февраля в 17:33