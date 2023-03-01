«Дерзила и не отдавала тетрадь»: Учительница гимназии из Петербурга жестко ударила семиклассницу за плохое поведение

Семиклассница попала в больницу после конфликта с учительницей Фото: Олег ЗОЛОТО

Учительницу одной из гимназий Васильевского острова подозревают в избиении ученицы седьмого класса. По предварительной информации, девочке диагностировали сотрясение мозга после конфликта с педагогом на уроке. На ситуацию обратила внимание администрация Василеостровского района.

- По словам очевидцев, девочка дерзила педагогу и не отдавала на проверку свою тетрадь. Из-за этого начался конфликт. Ученица не обращалась в медицинский кабинет. Сейчас в школе идет разбирательство, а позже будут приняты адекватные меры реагирования, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Руководство ведомства совместно с отделом образования контролируют развитие ситуации. Напомним, школьница попала в медучреждение вечером 28 февраля. Предполагается, что в Детской больнице №2 ей поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении. Мама ученицы не обращалась в полицию и планировала поговорить с директором гимназии. По предварительным данным, стаж работы учительницы – 40 лет.

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