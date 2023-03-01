Санкт-Петербург на февральских выходных посетил каждый десятый российский путешественник. Фото: Олег ЗОЛОТО

МТС с помощью сервиса МТС Travel и Big Data проанализировала туристический поток в Петербург на длинных февральских выходных. Северная столица приняла больше 10% всех путешественников, при этом каждый третий турист приехал из Московского региона.

Больше 10% от всех бронирований отелей по России на длинные февральские выходные были сделаны в Петербурге и Ленинградской области, следует из данных сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com. По популярности у путешественников Северная столица уступила Москве и Московской области (14% бронирований), но обогнала Сочи и Казань (по 4% бронирований).

Треть посетителей Петербурга в прошедшие выходные приехала из Москвы и Московской области. На втором месте по количеству путешественников жители Псковской области с долей 5%. За ними следуют туристы из Краснодарского края, которые составили 4% от всех посетивших культурную столицу россиян.

Откуда приезжают в Петербург, доли от всех посетителей в февральские выходные:

Москва и Московская область - 33%

Псковская область - 5%

Краснодарский край - 4%

Республика Карелия - 4%

Мурманская область- 3%

Тверская область - 3%

Новгородская область - 3%

Вологодская область - 2%

Республика Татарстан - 2%

Республика Башкортостан - 2%

Средняя стоимость номера в отеле Петербурга в даты длинных выходных составила 3 400 рублей в сутки, на тысячу рублей дешевле, чем в среднем по Ленобласти. При этом наибольшей популярностью у туристов пользуются более демократичные отели. Так, 28% бронирований в Петербурге пришлось на объекты категории «без звезд», где стоимость ночевки составляет 1 700 рублей. В Ленинградской области больше всего бронирований (21%) совершено в отелях «три звезды», за ночь в которых в среднем платили 2 700 рублей. Доля бронирований пятизвездочных отелей в Петербурге составила всего 3%, а в Ленинградской области – 8%.

Популярными местами для активного отдыха в Петербурге и Ленобласти на длинных выходных стали горнолыжные курорты. Количество посетителей наиболее популярных комплексов «Туутари-парк», «Охта-парк» и «Игора» выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, почти 60% аудитории составили туристы в возрасте 20-35 лет. В пятерку популярных лыжных курортов также вошли «Красное озеро» и «Золотая Долина».

Еще одной точкой притяжения для гостей и жителей Санкт-Петербурга в выходные стали площадки празднования Масленицы. Самые популярные из них – масленичные гуляния на Елагином острове и в Петропавловской крепости, где все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блинов и театрализованных играх. По данным МТС, в выходные дни здесь побывало около 25% от всех туристов Петербурга.

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС, МТС Travel и Bronevik.com о путешествиях в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в период с 20 по 26 февраля 2023 года включительно. В исследовании учитывались путешественники, обязательно остававшиеся в этих регионах в выходные дни с 23 по 26 февраля.