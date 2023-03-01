Откупились 10 тысячами рублей: Заводчики питбулей, которые насмерть загрызли мальчика в Новгороде, не стали извиняться перед его родителями

Заводчики питбулей, которые загрызли мальчика в Новгороде, скрываются от жителей поселка. Фото: СОЦСЕТИ

Две недели прошло со дня страшной трагедии в рабочем поселке Парфино в Новгородской области, где девятилетнего мальчика насмерть загрызли три соседских питбуля. Напомним, 20 февраля Данил пришел в гости к давнему школьному другу Пете (имена детей изменены. – Прим.ред.). Однако в этот раз по неизвестной причине собаки набросились на мальчика и загрызли его. Друг не смог их оттащить, а взрослых дома не было. В итоге собак усыпили, СК возбудил уголовное дело по факту страшной смерти ребенка, а родителям Пети, заводчикам Ольге и Константину, дали подписку о невыезде. Spb.kp.ru решила узнать, что сейчас происходит в поселке, и почему от владельцев питбулей до сих пор не было публичных раскаяний.

Похороны Данила состоялись в конце февраля на местном кладбище, куда пришло более сотни человек. Как рассказали редакции местные жители, поселок до сих пор не может отойти от горя. Ребенка хоронили в закрытом гробу – его тело было изуродовано псами.

Мальчика хоронили в закрытом гробу. Фото: СОЦСЕТИ

- Бедный ребенок, у него отсутствовали некоторые фрагменты тела. Видимо, собаки съели. Мама рвалась к гробу, хотела открыть его и поцеловать сына, ее едва удержали. Папу всего трясло. Очень тяжело было все это пережить, - вздыхает одна из соседок семьи погибшего Данила.

Как и ожидалось, семьи заводчиков питбулей на похоронах не было. Местные уверены, что иначе над ними устроили бы самосуд. Напомним, ранее собаки Константина рвали на части бездомного кота и кусали в пах соседку. Люди жаловались на это участковому, но полиция не видела в инцидентах даже признаков административного дела.

Заводчики питбулей Ольга и Константин. Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, Константин и Ольга так и не извинились публично перед семьей Данила. Они разве что узнали реквизиты, куда можно отправит деньги на похороны мальчика.

- Они дали десять тысяч рублей. Это смешно. У нас вся школа собирала деньги, дети несли толпами, не жалели последние сбережения, - возмущается одна из жительниц поселка.

Константин и Ольга уже больше недели не показываются на улице. Местные предполагают, что они спрятались у сестры. По их словам, у женщины тоже есть питбуль.

Данил был не единственным ребенком в семье. У матери и отца остался еще старший сын-школьник. Фото: СОЦСЕТИ

- Дом заводчиков опечатали. Там никого нет. Сына Петю, который оттаскивал питбулей от Данила, отправили к бабушке в Петербург. Чтобы он хоть как-то отошел от всей этой ситуации. Но у ребенка травма на всю жизнь, такое не забыть, - уверены односельчане.

Добавим, что семье заводиков грозит в худшем случае до двух лет колонии по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Причины нападения на ребенка пока не знает даже следствие.

- Друга погибшего мальчика не допрашивали, с ним еще работают психологи, - подытожил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

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