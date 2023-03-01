Заставляла сжигать иконы и поклоняться дьяволу: Как работница салона красоты из Петербурга превратила курсы магии в «секту»

Сама Мара уверяет, что просто стала жертвой недовольных бывших учениц ФОТО: соцсети

«Чтобы открыть в себе ясновидение, первое, что мы делаем – это уходим от церкви!». Так начинался курс ведьм экстрасенса Мары (вне мира магии просто Мария) из Петербурга. Еще пять лет назад Мария была владелицей салона красоты и мастером-бровистом. Девушки приходили к ней за внешней красотой. А позже она решила, что может подарить им и внутреннюю. Женщина открыла свою школу магии, куда активно стали стекаться потенциальные «волшебницы» и их деньги.

Полгода обучения – 60 тысяч рублей. В этой школе, по рассказам бывших учениц, Мара заставила их отречься от семьи с помощью родового проклятья и от церкви с помощью ритуала «раскрещивания». Только позже часть девушек сами или с помощью близких начали осознавать, что находятся в настоящей секте, выбраться из которой почти невозможно…

Раньше Мария была владелицей своего салона красоты ФОТО: соцсети

СМЕРТЬ ВАМ ГРОЗИТ

«Свет делает людей зависимыми от него. Истинная тьма дарит свободу», - учит своих подписчиков в соцсетях Мара. Собственное мировоззрение девушка продвигает через социальные сети. Многие из ее учениц попали в школу, увидев один из роликов Мары. Сред них: «Какой ад на самом деле?», «Как с помощью магии ломают жизни», «Соединение с высшим я».

- У меня все началось с изучения в целом мироздания и устройства мира. Хочется знать, откуда мы и зачем на этой планете, - рассказала spb.kp.ru одна из бывших учениц Мары Алена (имя изменено – прим. Ред.). – Я просматривала ролики в Интернете и наткнулась на видео Мары, где она вполне здраво и логично рассказывала про устройство мира, это и зацепило.

Один ролик, второй, третий… И вот девушка уже записывается на диагностику к кудеснице. Конечно же, выяснилось, что в жизни у Алены нее все очень плохо, и срочно нужна помощь.

- Оказалось, что одна некротика (магия смерти – прим.Ред.) меня окружает, мертвые с косами стоят, и вообще смерть мне грозит. Под страхом услышанного я записалась на ее курсы и начала их проходить, - вспоминает Алена.

«УМЕРЕТЬ, А ПОТОМ ВОСКРЕСНУТЬ»

Полгода обучения в этой «школе» стоило 60 тысяч рублей. Дополнительно девушки платили за магическую атрибутику, которая требовалась для обрядов. Сама школа представляла собой несколько чатов в мессенджерах, где красавицы получали теорию, общались и смотрели прямые эфиры, которые проводила Мара.

- Сначала она скинула нам молитвы, которые сказала переписать. Объяснила это тем, что мы молимся дьяволу и сатане, и эти молитвы нужно читать каждый день, - отмечает бывшая ученица.

По словам бывших учениц, с помощью ритуала "раскрещивания" Мара отлучала их от религии ФОТО: соцсети

Хоть и молились девушке сатане, но называть это сатанизмом Мара запрещала, ссылаясь на то, что отрицает всяческую религию. Как говорят, девушка утверждала, что обрести истинную силу невозможно, пока ты подчиняешься церкви или ее противникам. Чтобы закрепить эффект, гадалка, как утверждают, предлагала ученицам пройти ритуал «раскрещивания», то есть отречься от своей религии.

- Мара говорила, что христианство – это злейший враг. У нее на курсе были обряды, где требовалось сжигать иконы, плевать на них и топтать. Сама она проводила девочкам обряд «раскрещивания». Все проходило по видеосвязи. Надо было взять черное зеркало и черную свечку. Пока она читала заговор, нужно было просить высшие силы умереть, а потом воскреснуть. Якобы так ты становишься невидимым для христианства в этом мире. Я по дурости тоже этот обряд сделала, - утверждает Алена.

ШАБАШ ВЕДЬМ

Дальше – больше. По словам бывших учениц, отказаться требовалось и от семьи – на род насылались страшные проклятья. Ограничения были и в продуктах. Никакого молока, йогуртов, алкоголя и мяса.

- Она внушала девочкам страхи. Каждый день по 3-4 часа мы это слушали. Она, например, пугала даже облаками. Говорила: «Увидите красивые облака, бегом домой! Голову не поднимайте, в интернете фотографии красивого неба не смотрите. Если посмотрели, то через несколько месяцев могут начать развиваться страшные последствия в виде неизвестных болезней», - уверяет еще одна ученица Мары Инна.

На курсах Мара делилась с ученицами собственными обрядами ФОТО: соцсети

Рассказывала ученицам Мара и про русалок, которые живут у нее в аквариуме и помогают с предсказаниями, а те верили и следовали всем советам «гуру». Пару раз девочки даже встречались лично на так называемых «шабашах ведьм» - вместе с Марой проводили обряды и знакомились ближе. Некоторые в этой школе магии провели больше года. Так продолжалось, пока в их жизни не начали усугубляться проблемы, которые с помощью «высших сил» наоборот должны были решиться. Долги накапливались, родные отворачивались, здоровье ухудшалось.

- В какой-то момент я заметила, что практически все девочки жалуются на здоровье и отток денег. На это Мара говорила, что трансформация и путь к богам сопровождается трудностями, не надо ныть, - вспоминает еще одна ученица Елизавета. – Я постоянно задерживала платежи по ипотеке, в итоге чуть не лишилась квартиры. Банк уже требовал перевести имущество в его пользу. Мне хватало сил только на то, чтобы сделать глоток чая утром. Только ситуация с квартирой меня встряхнула, и я начала из этого выбираться.

«ЧЕЛОВЕК С БОЛЬНОЙ ГОЛОВОЙ»

Только вот выбраться из школы, по словам девочек, оказалось не так легко. На тех, кто покидал чат, по их словам, тут же сыпались угрозы и родовые проклятья. Сейчас все они скрываются в интернете под фейковыми страницами, якобы опасаясь мести от Мары. Только вот предоставить «КП-Петербург» какие-либо доказательства угроз со стороны гадалки девушки не смогли. Сама же Мара, по их словам, после заявления на нее в прокуратуру сбежала из страны и скрывается в Индии, продолжая обучать оставшихся девушек.

Многие девушки попадали в школу после просмотра видео Мары в соцсетях ФОТО: соцсети

Группы в социальных сетях действительно все еще открыты и записи в них периодически обновляются. Сейчас там в общей сложности 50 тысяч подписчиков. Сторонники же Мары уверяют, что во всей этой истории жертвой является именно она, а не бывшие ученицы.

- Пока я вижу только, что ее поливают грязью со всех сторон, - отметила одна из действующих учениц школы магии.

«КП-Петербург» удалось дозвониться и до самой Мары, которая сейчас действительно временно находится в Индии.

- Я в Индии, но не потому, что бежала. Я сюда часто езжу на пару месяцев отдохнуть, восстановить силы. И уж если бы кто-то подавал на меня в прокуратуру, то я бы об этом знала. Сейчас со стороны девочек просто идет хейт в мою сторону. Меня обзывают и проституткой, и мошенницей через прессу. Я вижу по телевизору, что меня обвиняют в том, что я работала в какой-то сауне, что вымогала деньги. У меня мама учитель, ей плохо с сердцем стало после этого, - отметила в разговоре с «КП-Петербург» Мария.

Гадалка уверяет, что слухи о секте - это происки завистниц ФОТО: соцсети

По ее словам, она даже знает, кто именно стоит за той травлей, что против нее ведут.

- Сейчас я все свои накопления потратила на адвоката. Я никогда в жизни деньги ни с кого не выманивала. Это невозможно доказать. Я пойду до конца, продам даже квартиру, если нужно будет, но свое честное имя отстою, - говорит гадалка.

Теперь разбираться в этой истории будет уже суд, а там никакие волшебные обряды не помогут, только правда.

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