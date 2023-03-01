Летевший из Петербурга в Турцию самолет приземлился в Венгрии

Самолет кружил над двумя странами. Фото: Flightradar24

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, в итоге приземлился в «запрещенной» Венгрии. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Речь идет об авиарейсе TK3673. Самолет должен был доставить пассажиров в Турцию, но что-то пошло не так.

Судя по данным портала, борт сделал несколько кругов над Литвой, затем над Словакией. Но в итоге было принято решение садиться в Будапеште. Туда российские самолеты не летали с тех пор, как были введены санкции.

Чуть позже борт все-таки отправился по запланированному маршруту и долетел в Анталью в 22:03 по местному времени. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании Turkish Airlines.

В чем причина случившегося – пока не известно. По предварительным данным, перевозчик вовремя не получил разрешения на пролет над Польшей. А пока ждал его - потребовалась дозаправка.

Напомним, накануне небо над Петербургом закрыли для гражданской авиации на несколько часов. Эту ситуацию тогда объяснили проведением учений.

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