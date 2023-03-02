Полиция раскрыла зверское убийство с изнасилованием студентки в Петербурге, совершенное больше 20 лет назад

Полиция раскрыла убийство 20-летней давности в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге спустя почти 21 год полиция раскрыла зверское убийство 19-летней девушки. Труп студентки первокурсницы колледжа был найден в 12:30 часов утра 16 марта 2002 года у дома 4 по Фонарному переулку. Девушка была изнасилована, избита и задушена. Прокуратура возбудила уголовное дело, но с тех пор долгие годы следователи не могли выйти на убийцу. Об этом 2 марта 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Лишь в феврале этого года оперативники получили информацию, которая помогла раскрыть жестокое преступление. Уже 1 марта по подозрению в убийстве девушки сыщики задержали по месту жительства в квартире дома 6 по улице Шкапина 48-летнего мужчину, - рассказали в полиции.

Оказалось, что мужчина был знаком с убитой. У них была одна компания друзей, иногда они ходили на дискотеку.

По всей видимости, мужчине нравилась та девушка. В день трагедии он предложил ей встретиться. Они вместе пошли в ночной клуб, но по дороге девушка передумала и сказала, что лучше вернется домой. Пока они шли, между молодыми людьми произошла ссора. Мужчина набросился на девушку, избил, изнасиловал, после чего задушил и сбежал с места преступления.

На протяжении всех этих лет он постоянно менял места работы, в основном трудился разнорабочим. В последние годы жил затворником вместе с отцом на его пенсию. Сейчас подозреваемый передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.