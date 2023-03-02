100 дополнительных первых классов откроют в Петербурге в 2023 году

В 2023 году в Петербурге будет открыто 100 дополнительных первых классов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 1 сентября 2023 года двери для детей откроют 2,3 тысячи первых классов. Это на 100 классов больше, чем работает на данный момент. Увеличение количества классов позволит дать места для обучения всем детям, а также сохранить небольшое количество учеников в каждом коллективе. Об этом 2 марта рассказали в Смольном.

- Мы ежегодно сокращаем разрыв между социальной и жилой застройкой. Благодаря этому родители могут отдать ребенка в школу, которая находится поблизости от дома. В отдельных случаях администрации районов имеют право закрепить за домом две – три близлежащие школы. Это делается для того, чтобы у родителей был более широкий выбор, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 1 апреля. В первую очередь принимаются заявление на поступление в школы, которые находятся на территории района проживания семьи. Бумаги принимаются до 30 июля. В школы других районов города - с 6 июля по 5 сентября. При этом нет необходимости подавать заявления сразу в первых числах апреля — школы начнут их обрабатывать и направлять приглашения для подачи оригиналов документов только с 18 мая.