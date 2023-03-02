Эдита Пьеха вновь стала кандидатом на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» Фото: Александр ГЛУЗ

Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». В списке вновь оказалась народная артистка СССР Эдита Пьеха. Актрису почти два десятка раз включали в этот список, но ни разу почетной наградой так и не удостоили. О новых кандидатах 2 марта 2023 года рассказал спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.

- Эдита Пьеха - в ее репертуаре свыше 500 песен, часть из которых — посвящение Петербургу — Ленинграду, - отметил Бельский. - Надежда Строгонова - заслуженный ленинградский педагог, блокадная учительница. Почти полвека она отдала воспитанию подрастающего поколения петербуржцев.

Также среди номинантов на почетное звание оказались Юрий Кормилицин, известный инженер, по проектам которого построено около 200 экземпляров субмарин; блокадник и создатель мемориального комплекса «Цветок жизни» Валерий Селиванов; а также доктор геолого-минералогических наук, один из создателей ленинградской школы морской геологии и автор сотен научных работ Михаил Спиридонов.