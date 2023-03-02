Ветераны Петербурга получат денежные выплаты к Дню Победы

Петербургские ветераны получат денежную выплату к Дню Победы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ветераны Санкт-Петербурга получат денежные выплаты от города к Дню Победы. Денежную поддержку ветеранам и блокадникам перечислят до 9 мая 2023 года. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Правительство города приняло решение к Дню Победы поддержать ветеранов дополнительной выплатой. Подписано соответствующее постановление, - заявил губернатор.

Так, выплаты предназначены участникам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам военнослужащих, инвалидов и участников войны, а также всем жителям города, родившимся до 3 сентября 1945 года. Отметим, что раньше выплаты из бюджета города делались лишь к юбилеям Победы раз в пять лет. Начиная с 2021 года выплаты к празднику стали ежегодными. Какая именно будет сумма выплат в этом году, пока что не уточняется.

Также Беглов поблагодарил ветеранские организации за подготовку и участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва и 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.