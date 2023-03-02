«Подорожник» стал самым востребованным проездным в Петербурге

Наземный проезд по «Подорожнику» обходится в 44 рубля, а не в 65. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортные вопросы никогда не теряют актуальность для петербуржцев. Маршруты, остановки, тарифы на проезд - все эти темы привычно вызывают бурные обсуждения в соцсетях и повседневных разговорах. К слову, о проезде! Недавно Комитет по транспорту Петербурга поделился внушительными цифрами: за 2022 год карточки и брелки проездного билета «Подорожник» прикладывались к турникетам метро и валидаторам наземного транспорта 640 миллионов раз. Проездной оказался самым популярным видом оплаты проезда. Его предпочли 43% всех пассажиров.

- Для петербуржцев создано множество различных видов проездных билетов длительного пользования, по которым предусмотрены большие скидки в отличие от гостевых тарифов. Карта «Подорожник» сегодня - самая популярная, - отмечали в Смольном.

«Комсомольская правда в Петербурге» проверила утверждение властей на своих читателях. Опрос в телеграм-канале подтвердил лидерство «Подорожника». 58% читателей признали, что пользуются именно этим проездным, 18% предпочли Единую карту петербуржца, 14% - собственную банковскую карточку, 4% - разовый билет, а 6% шутливо ответили, что катаются зайцем.

Приценись. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПЕРЕСАДОЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

«Подорожник» неспроста прижился у горожан - ездить с ним действительно выгодно. Как подсчитывала «Комсомолка», одна поездка по нему экономит 21 рубль в сравнении с гостевым тарифом. Наземный проезд по «Подорожнику» обходится в 44 рубля, а не в 65, подземный - в 49 рублей, а не в 70.

А еще только на «Подорожнике» работают пересадочные тарифы, запущенные в апреле 2022 года со стартом транспортной реформы. Это удобный механизм для пассажиров, вынужденных перескакивать с одного маршрута на другой. На составных маршрутах из автобусов, трамваев и троллейбусов действует тариф «60 минут». На составных маршрутах из наземки и метро - тариф «90 минут». Главное, чтобы все маршруты курсировали в черте города.

Наземный конструктор состоит из 44 рублей за первую поездку, 10 рублей за вторую и 0 рублей за третью и последующие поездки. Разные суммы списываются с карточки автоматически, но только если пересадки укладываются в часовой промежуток и не выходят за пределы города. При этом тарифе три поездки могут стоить пассажиру 54 рубля вместо 195 рублей по гостевому или 120 рублей по Единой карте петербуржца. Средняя цена одной поездки всего 18 рублей. Экономия получается значительная: 47 рублей в сравнении с гостевым тарифом.

Ездить с «Подорожником» действительно выгодно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конструктор с подземной «деталью» состоит из одного проезда на метро и неограниченного числа проездов на наземном транспорте. Такой билет работает в течение 90 минут и стоит 78 рублей. Его нужно заранее записать на «Подорожник». В среднем одна поездка по этому тарифу обойдется в 15 рублей с хвостиком. Однако чем больше поездок уместится в указанный промежуток времени, тем ниже будет себестоимость каждой из них.

Кстати, «Подорожник» - единственный проездной, выпущенный в компактном формате брелка. Пассажиры, недолюбливающие россыпи из карточек, цепляют проездной на сумки или связки ключей. Еще один плюс к удобству.

А В ДУШЕ Я ХУДОЖНИК

Также «Подорожник» дает разгуляться индивидуальности даже в таком повседневном деле, как поездки в транспорте - в продаже регулярно появляются карточки с эксклюзивными дизайнами. От льготных проездных и даже Единой карты петербуржца такого можно и не ждать: минималистичное оформление пенсионных, школьных и студенческих билетов не меняется годами, а на карте петербуржца стабильно приветствует владельцев медный Петр I на коне.

Охота за красивыми картинками - занятие, скорее, для ценителей чего-то новенького или для коллекционеров, но почему бы не порадовать себя приятной мелочью во время однообразных будней? На карточках появлялись Забивака с чемпионата мира по футболу, старинный трамвай-конка, первый в городе троллейбус, рисованные виды на «Лахту Центр» и Ростральные колонны, крейсер «Ленинград» и даже герой культового фильма «Брат» Данила Багров. Всего дизайнерская коллекция «Подорожника» насчитывает более шести десятков картинок. Оформление меняется и у брелков.

Как пополнить проездной? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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