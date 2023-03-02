В Петербурге пройдет первая бизнес-конференция для деловых женщин. Фото: пресс-служба Фонда развития субъектов МСП в СПб.

Кто сказал, что женщина не может стать успешным бизнесменом? 6 марта 2023 года в Северной столице на первой бизнес-конференции: «Женщины ДЕЛА: Социальный аспект» соберутся обворожительные дамы, развивающих свое дело в разных сферах и нишах, включая социальные проекты. Событие состоится под брендом Центра «Мой бизнес». Форум обещали посетить члены городской власти, общественных организаций, благотворительных проектов, а также авторитетные деятели женского движения.

Встречу организует Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. Оператором выступил Центр инноваций социальной сферы «Мой бизнес». Событие поддержал Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, так как это входит в задачи нацпроекта, курируемого первым вице-премьером Правительства РФ Андреем Белоусовым по развитию малых и средних предприятий.

Фото: пресс-служба Фонда развития субъектов МСП в СПб.

Встреча бизнес-леди - это не только разговоры. На специальной площадке для дискуссий пройдет серия мастер-классов и бизнес-игра «Волшебные карты для управленца». Кроме того там пройдет прямой диалог с успешными женщинами в формате интервью, чей опыт будет особенно ценен всем участникам.

В деловой части конференции гости обсудят важные вопросы и проблемы социальной повестки. Кроме того, ключевой темой станет роль женщин-руководителей в развитии этого направления бизнеса, особенности женского лидерства и карьерные возможности. Также участники узнают, в чем секрет успеха женщин-управленцев.

- В преддверии 8 марта мы хотим пригласить женщин-предпринимателей, чтобы обсудить успешные кейсы и их опыт, а также поговорить о тех проблемах, с которыми в бизнесе сталкиваются именно женщины, - отметил директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерий Береснев. - При этом наша задача - рассказать о мерах поддержки, которые доступны представительницам прекрасной половины в рамках нацпроекта по развитию малых и средних предприятий.

Еще одним событием на первой бизнес-конференции: «Женщины ДЕЛА: Социальный аспект» станет благотворительная акция #МойБизнесПомогает. В ее рамках пройдет розыгрыш специальных призов и подарков.

КОНКРЕТНО

Дата: 6 марта 2023 года

Место проведения мероприятия: отель River Palace (2-я линия Васильевского острова, 61/30).