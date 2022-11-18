Дворцу культуры в Киришах 55 лет: Театр, зимний сад и музей под одной крышей

Творческие коллективы ДК - обладатели Гран-при всероссийских и международных конкурсов. Фото: Станислав ЛЕВШИН.

В Киришах с размахом отметили 55-летие Дворца культуры. Его по праву называют культурным цехом градообразующего предприятия ООО «КИНЕФ». В понедельник, 7 ноября, во Дворце состоялся праздничный концерт, объединивший несколько поколений заводчан и творческих коллективов.

ОТ КРУЖКОВ ДО ВЫСТУПЛЕНИЙ ЭДИТЫ ПЬЕХИ

Строить будущий ДК начали в 1966 году. Молодежь и взрослые мечтали о скором его открытии. Во-первых, киришане торопились успеть к 50-летию Советской власти. Во-вторых, люди попросту устали от деревянных клубов, где было неуютно, тесно и холодно.

И вот 7 ноября 1967 года Дворец культуры распахнул двери и сразу стал незаменимым местом встреч киришан в дни торжеств и праздников, а для участников художественной самодеятельности - и вовсе вторым домом. Уже в первые месяцы работы здесь были открыты театральный кружок, студия народного характерного танца, ансамбль гитаристов, оркестр народных инструментов, русский народный хор. В стенах Дворца культуры проходили тематические лекции, кинопоказы, игры КВН, сюда со своими постановками приезжали именитые театры из Ленинграда и Москвы, здесь выступали такие звезды эстрады, как Эдуард Хиль, Эдита Пьеха и многие другие.

Однако главным в работе ДК был тесный контакт с производством, жизнью завода и промышленного города.

«Наш «культурный цех» всей своей работой способствует повышению производственных показателей завода. Мы выявляем лучших людей предприятия, помогаем бороться с недостатками, которые имеют место в жизни коллектива, и возводим на пьедестал достижения, которыми может гордиться завод», - говорила в 1968 году заведующая массовым отделом ДК Галина Богалова.

«ТАКОГО В РОССИИ БОЛЬШЕ НЕТ»

Славным традициям Дворец культуры в Киришах следовал всегда, но под руководством генерального директора ООО «КИНЕФ» Вадима Сомова о нем заговорили по всей России. С 1990-х Дворец сотрудничает с ведущими театрами Северной столицы, Санкт-Петербургской филармонией, а в 1997 году здесь был открыт филиал основной сцены Академического Малого драматического театра - Театра Европы.

В 2002 году в Киришах произошла настоящая революция: 25 декабря Дворец распахнул двери после реконструкции, став жемчужиной Киришей. Площадь здания увеличилась в два раза, до 10 тысяч квадратных метров, был усовершенствован концертный зал, появились салонный зал для литературных и музыкальных встреч, атриум с зимним садом. Без малого два десятка лет во дворце действует Музей флоры и фауны Ленинградской области, которому в регионе нет равных, а в 2004 году здесь открылся один из первых в России информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный филиал».

- Такого Дворца культуры в России больше нет, - заметил на открытии после реконструкции министр культуры России Михаил Швыдкой. - Это целый досугово-деловой центр, в котором есть все необходимое и для деловой, и для художественной жизни.

Сегодня киришский ДК называют лучшим в Ленинградской области.

7 ноября 1967 года ДК распахнул двери и сразу стал незаменимым местом встреч в дни торжеств и праздников. Фото: Анатолий ЧУРАЕВ.

Отрада для взрослых, радость для детей

На день 55-летия ДК люди стали собираться за полтора часа до начала праздничного концерта. У всех на руках были красивые пригласительные билеты.

- У меня здесь внук занимается бальными танцами. Я уже пенсионер, бывший работник завода, - поделилась одна из первых гостей. - Внук влюблен в это место и в этих людей, коллектив стал семьей. Нам в Киришах отрада видеть такой славный ДК, где дети могут культурно развиваться.

Некоторые пенсионеры, пришедшие на концерт, застали первые годы работы Дворца. Ветераны улыбались и говорили друг другу: «С праздником, еще сто лет отметим!» Все ждали начала концерта, и он не подвел. На сцене выступили творческие коллективы Дворца - прославленные и совсем юные.

В этот день с особой теплотой вспоминали о людях, стоявших у истоков ДК, - спустя более полувека жива память о тех, кто создавал в Киришах очаг культуры, закладывал традиции творческого братства, дарил радость людям на протяжении многих лет.

Весь вечер со сцены звучали поздравления в адрес коллектива Дворца культуры. В числе тех, кто приехал на юбилей, давние друзья ДК - представители МДТ - Театра Европы, заслуженный работник культуры Неля Ахмадуллина и заслуженная артистка России Татьяна Рассказова.

ДОСЛОВНО

«Одна из лучших сцен мира»

Татьяна Рассказова, заслуженная артистка России:

- Сегодня особенно вспоминается, как мы приезжали сюда лет сорок назад. Практически все спектакли из репертуара нашего театра были показаны на сцене старого Дворца культуры. Помню, как в той же «Золушке» мы надевали под платья свитера, так было холодно! Но зал был полный, и мы всегда выходили на сцену с наслаждением. А теперь это великолепный Дворец, филиал основной сцены МДТ, ежегодно мы привозим сюда премьерные спектакли. Мы объездили много стран - бывали в США, Австралии, Японии, не говоря уже о Европе. Но поверьте, это одна из лучших сцен мира.