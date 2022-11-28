МегаФон назвал самые интернет-активные города Ленинградской области. Фото: freepik.com.

Ежемесячно каждый абонент использует почти 16 Гб мобильных данных — вес пяти фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 10% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.

В ноябре топ-5 по объемам интернет-трафика выглядит следующим образом:

- Выборг — 15,82 Гб на пользователя;

- Сосновый бор — 14,50 Гб;

- Гатчина — 12,59 Гб;

- Тихвин — 10,5 Гб;

- Кингисепп — 10,3 Гб.

В среднем ,жители Ленинградской области прокачивают по 9-10 Гб ежемесячно. В прошлом году показатель был ниже на 15% и составлял 8,5 Гб.

Выборг также занял ключевую позицию в рейтинге самых говорящих городов - общительный горожанин здесь проговаривает в месяц порядка 6 часов 30 минут. В сравнении - большинство жителей области тратят на телефонные разговоры 4 часа 16 минут.

«Мы активно развиваем инфраструктуру связи для обеспечения максимально качественного покрытия и высоких скоростей передачи данных не только в Петербурге, но и в области. С начала года для расширения емкости сети наши инженеры построили и модернизировали более90 базовых станций в Выборгском, Всеволожском, Лужском, Бокситогорском и других районах. Уникальный частотный диапазон и проведенные работы позволили обеспечить солидный запас как по скорости, так и по надежности передачи данных для постоянно растущих потребностей абонентов», — прокомментировал Владимир Бакалов, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и ЛО.