Нотариус поможет: Защищаем права в Интернете

Иван Соколов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Благодаря Интернету мы не только общаемся, но и обмениваемся важной информацией и ведем бизнес. Цифровизация дает огромные возможности, при этом интернет-пользователи сталкиваются с новыми рисками - оскорблениями, угрозами, мошенничеством в Сети.

- Доказать факт обмана или оскорбления в Интернете бывает непросто - необходимая информация может быть изменена или просто удалена из источника. В этом случае вы можете обратиться за помощью к нотариусу. Он сохранит и зафиксирует доказательства, эта процедура называется «обеспечение доказательств». Главная цель обеспечения доказательств - их сохранение для предъявления при разрешении разногласия. В результате осмотра доказательства нотариус составит письменный документ - протокол, который вы сможете использовать при доказывании в суде, - говорит член Комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус» Иван Соколов.

Простой пример: вы дали в долг приятелю, но деньги он возвращать не хочет, да еще и угрожает в мессенджерах. Или вы заметили, что ваши фотографии, статьи или посты кто-то выдает за свои. И в том, и в другом случае собеседник, получив претензию, может удалить сообщения, изменить страницу в соцсети или веб-сайт. Обеспечение доказательств в этих и многих других случаях поможет защитить права.

В приведенных примерах в рамках обеспечения доказательств нотариус по просьбе заинтересованного лица зафиксирует требуемую информацию и составит об этом протокол. О последующем изменении или удалении сведений можно не беспокоиться, поскольку имеется полноценное доказательство.

Кроме того, нотариальный акт имеет повышенную доказательственную силу - суд принимает его без требования предоставить дополнительные доказательства. Причем, если раньше обеспечение доказательств было возможно только до обращения в суд, то сейчас эта процедура может быть проведена, даже если дело находится на рассмотрении суда, - продолжает Иван Соколов.

Кстати, за последние 10 лет число действий по нотариальному обеспечению доказательств выросло в разы. Это удобная и крайне эффективная возможность сохранить сведения, воспользоваться которой может каждый.