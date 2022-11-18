Новый электробус пришел на испытания в Петербург

Новый электробус испытают в Петербурге Фото: телеграм-канал Кирилла Полякова

Новый электробус «Синара» пришел на испытания в Петербург. Пассажирскую машину уже успел протестировать «транспортный» вице-губернатор Кирилл Поляков. Чиновник лично сел за руль электробуса и проехал пару кругов по автобусному парку.

- Сел за руль футуристичного электробуса «Синара-6253». Сейчас новинку тестирует «Пассажиравтотранс» – проверяет технико-экономические показатели работы, процесс зарядки и другие параметры, - написал Поляков в своем телеграм-канале.

По словам вице-губернатора, сделанный на Урале электробус имеет рекордный запас автономного хода в 250 километров. Это означает более продолжительную работу на линии без подзарядки.

В салоне есть зарядки для телефоном и беспроводной интернет. Фото: телеграм-канал Кирилла Полякова

Для комфорта пассажиров в салоне имеются USB-зарядки, и даже Wi-Fi. Пержить жару и холод поможет система климат-контроля. Сиденья имеют анатомическую форму, а сам электробус - повышенную плавность хода.

Для помощи водителю в электробусе есть видеонаблюдени и система контроля препятствий на дороге. Испытания «Синары» в Петербурге продлятся полгода. После них будет принято решение о возможности закупки машин.

Напомним, что сейчас в городе работают электробусы марки Volgabus. С 2019 года они обслуживают маршрут № 128 между Васильевским островом и Петроградской стороной.

В 2023 году в Смольном намерены увеличить число электробусов с 10 до 50.