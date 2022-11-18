Второй за сутки: украинец пытался вывезти 109 ампул с тестостероном из России в Латвию

Всего в багажнике иномарки было больше сотни ампул. Фото: СЗТУ

Второго за сутки украинца с контрабандой запрещенных веществ задержали псковские таможенники. На пограничном переходе «Бурачки» они проверили машину гражданина Украины, ехавшего из России в Латвию. При осмотре автомобиля были найдены спрятанные ампулы с тестостероном.

- Мужчина пояснил, что приобрел препараты через интернет-магазин для личного использования, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

При этом он знал, что тестостерон относится к сильнодействующим веществам и их свободный оборот в России ограничен. Принимать препарат можно только по назначению врача, но справки нарушитель не имел. Поэтому сознательно спрятал ампулы под обшивкой багажника, для надежности обмотав пленкой.

Сильнодействующий препарат запрещен к свободному обороту. Фото: СЗТУ

Экспертиза показала, что в ампулах действительно был тестостерон общей массой 805 граммов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды через границу России сильнодействующих веществ.

Отметим, что тестостерон не является наркотиком, он относится к группе анаболических стероидов, которые применяют бодибилдеры для наращивания мышечной массы. Однако в России свободная покупка и продажа тестостерона запрещена. Были случаи возбуждения уголовных дел на атлетов, купивших препарат.

Напомним, что это второй подобный случай в «бурачках» за сутки. Накануне стало известно о задержании там же гражданина Украины, который в своей машине вез из Латвии в Россию 186 килограммов гашиша.