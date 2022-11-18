Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленобласти отключает от теплоснабжения нежилые помещения за долги. Фото: freepik.com.

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области начинает кампанию по приостановке подачи теплоносителя в нежилые помещения из-за просроченной дебиторской задолженности перед поставщиком коммунальных ресурсов. 19 собственников таких помещений в Кингисеппском, Всеволожском, Тихвинском, Лужском и Подпорожском районах Ленинградской области уже получили соответствующие уведомления и были включены в план-график работ по отключениям.

В настоящее время от теплоснабжения отключено одно нежилое помещение (магазин), задолженность по которому превысила полмиллиона рублей. Собственники двух других помещений предпочли на месте оплатить большую часть долгов, чтобы избежать отключения. Некоторые неплательщики попросили отсрочку для погашения задолженности. В итоге только с начала ноября текущего года должниками было внесено на счета филиала более 300 тысяч рублей.

Отключение от теплоснабжения - крайняя мера, которая применяется в случаях, когда все другие средства воздействия исчерпаны. До этого момента филиал проводит активную работу со своими потребителями по улучшению платежной дисциплины, разъясняя необходимость вовремя оплачивать поставленную компанией тепловую энергию и предупреждая о последствиях, возникающих в случае образования долга.

Фото: пресс-служба «Газпром теплоэнерго».

Потребителям напоминают о том, что за несвоевременную или неполную оплату тепловой энергии и теплоносителя применяются штрафные санкции - начисляются пени за каждый день просрочки платежа владельцам помещений в МКД и жилых домах в соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ и с учетом отдельных особенностей, установленных соответствующими постановлениями Правительства РФ.

В филиале напоминают, что оплатить коммунальные услуги можно следующими способами:

- с помощью мобильных приложений и личных кабинетов банков, в офисах банков, отделениях «Почты России» и прочими способами перевода денежных средств на расчетный счет филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области по реквизитам:

ИНН/КПП 5003046281/471043001, ОГРН 1035000920855, БИК 044030861, АО «АБ «РОССИЯ» Санкт-Петербург, Расчетный счет 40702810800000015515, Корреспондентский счет 30101810800000000861 (в назначении платежа обязательно необходимо указывать номер лицевого счета, адрес жилого помещения, ФИО, оплачиваемый период).

По вопросам, касающимся начислений, оплат, задолженности и иных вопросов, связанных с потреблением тепловой энергии, получить консультации можно по тел. 8 (812) 458-73-34 (отдел по сбыту) или по эл. почте: spb@spb.gpte.ru.

СПРАВКА

АО «Газпром теплоэнерго» – крупный российский теплоэнергетический холдинг. Компания объединяет 21 региональное теплоснабжающее предприятие, которые обеспечивают работу 1 144 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 10 тыс. Гкал/ч.

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области эксплуатирует 45 котельных, а также тепловые сети в восьми муниципальных районах общей протяженностью 387 км.