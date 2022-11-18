Быстро поднятое еще как считается упавшим: в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам про правило пяти секунд

В Роспотребнадзоре опровергли правило пяти секунд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление Роспотребнадзора развеяло популярный миф про «правило пяти секунд», который гласит, что быстро поднятое упавшим не считается. В управлении обращаются к тем горожанам, которые нет-нет, да и съедят что-то упавшее на пол.

- Как показывают исследования, хорошо известное правило, утверждающее, что упавшую на пол пищу можно съесть без опасения, если она пролежала там меньше пяти секунд, не работает, - уверяют в Роспотребнадзоре.

На кусочке упавшей еды наверняка окажутся разные бактерии и микробы. Но заболеет человек после или нет, зависит от множества факторов. В том числе, насколько был грязным пол.

- Если кто-то только что прошелся по полу в грязной обуви, вероятно, на полу есть микробы, причем, в большом количестве, - логично отмечают санитарные врачи.

Важна и поверхность. Упавшая на ковер еда запачкается меньше, чем на линолеуме или паркете за счет меньшей площади прилегания к полу.

Кроме того, есть разница, что именно упало. Сухое и твердое печенье «впитает» меньше грязи, чем бутерброд или кусок пиццы. А яблоко и вовсе можно просто помыть, после чего безболезненно съесть.

Но, в любом случае, петербуржцам советуют руководствоваться разумом, а не сомнительными мифами.

- Если есть сомнения - лучше не есть! - советуют в Роспотребнадзоре.