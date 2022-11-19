Северное сияние озарило небо над Ленобластью в ночь на 19 ноября

Северное сияние было фактурным, но не высоким. Фото: t.me/astrophotoboloto

Кадры красивейшего северного сияния появились в Сети этой ночью. Жители Ленинградской области наблюдали зеленое свечение в темное время суток с 18 на 19 ноября. Особенно хорошо природное явление было видно в деревне Грузино во Всеволожском районе.

- Северное сияние было фактурное и хорошо видимое, но невысокое. Первая активность заметна стала вечером 18 ноября. Тогда свечение было размытым, но высоким. Тогда же над Ладожским озером образовалась стабильная красная арка, - сообщает телеграмм-канал «Астро Фото Болото».

Позже свечение разыгралось над северным горизонтом. Это была вторая часть активности северного сияния. В ночном небе можно было легко увидеть столбики и лучики зеленоватого цвета.

Северное сияние было фактурным, но не высоким. Фото: t.me/astrophotoboloto

Охотники на «Аврору» рассказали и о десятке метеоров, которые также были видны в ночном небе. Они быстро появлялись и исчезали бесследно. И только некоторые оставляли шлейф из дыма.

- Самые длинные и яркие полосы вылетали из-под горизонта и летели вверх по направлению к Марсу. Такое редко увидишь, - отмечают специалисты.

По прогнозам охотников на «Аврору», северное сияние можно будет увидеть и в ночь с 19 на 20 ноября. Возможно, оно будет ярче и интереснее. Ловцы северного сияния надеются, что небо останется ясным, и природное явление будет хорошо видно.