«Гул на весь город»: Крупный пожар в районе Мурино испугал жителей Петербурга

Сильный пожар начался в районе Мурино. Фото: Скриншот из видео

В Петербурге произошел пожар в районе военного полигона около Ржевки. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Очевидец прислал видео в редакцию «КП-Петербург». На кадрах видно, что огонь поднялся высоко над городом. Серый дым поднимается в небо.

- Гул раздается по всему городу. Огонь похож на последствия взрыва, - отмечают очевидцы в социальных сетях.

Точная причина пожара еще не известна. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются. Очевидцы предполагают, что пожар произошел из-за взрыва на газопроводе.

- Выглядит так, словно рвануло хранилище нефтепродуктов или газовая труба высокого давления, - отметил читатель «КП-Петербург».

Сообщение о пожаре в Мурино прокомментировали в пресс-службе правительства Ленобласти.

- По предварительной информации, тушение огня ведётся на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей, - говорится в сообщении ведомства.