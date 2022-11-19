Губернатор Ленобласти: Причина мощного пожара в Бернгардовке в разгерметизации газопровода

Губернатор Ленобласти прокомментировал ЧП под Всеволожском, где заметили мощный пожар. Фото: vk.com/berngardobkavsev

Мощный пожар во Всеволожском районе Ленобласти произошел из-за разгерметизации на газопроводе. Об этом рассказал губернатор 47 региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Напомним, очевидцы заметили в небе огромный столб дыма в начале трех часов дня в субботу, 19 ноября. Пламя видели во всех районах Петербурга. Кроме этого жители ближайших к ЧП районов жаловались на сильный гул, как будто над головой летают самолеты. Все гадали, что произошло на самом деле. Спустя полчаса официальные лица рассказали подробности происшествия.

Пожар был виден из разных районов Петербурга и Ленобласти. Фото: vk.com/berngardobkavsev

- Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Нет угрозы распространения огня на жилые массивы, население в безопасности, - уверяет Дрозденко.

Причину ЧП еще не установили. Фото: vk.com/spb_today

Причины разгерметизации все еще устанавливают. При этом жители ближайших поселений к пожару жалуются на то, что у них чуть не вылетели окна. Также людям жарко из-за мощного пламени.

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