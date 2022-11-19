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Происшествия19 ноября 2022 13:18

Видео крупного пожара на газопроводе в Мурино под Петербургом появилось в Сети

Жителей Петербурга и Ленобласти испугал сильный гул и огонь
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сильный пожар заметили жители Петербурга и Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Сильный пожар заметили жители Петербурга и Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Жители Ленинградской области заметили крупный столб огня в районе Всеволожска. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Чуть позже стало известно предварительное место пожара.

- По предварительной информации, тушение огня ведётся на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Огонь заметили днем 19 ноября. Длительное время был слышен сильный гул и тряслись окна в квартирах. Через полчаса огонь не стал меньше.

- Я живу во Всеволожске. Запаха нет и громких звуков уже не слышно, - сообщает читатель «КП-Петербург».

- Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет, - прокомментировал ЧП губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

ЧППроисшествия: ЧП