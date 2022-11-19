Момент возникновения пожара на газопроводе в Ленобласти попал на видео

Пожар начался моментально. Фото: Скриншот из видео

Момент возникновения пожара попал на камеры видеонаблюдения. Видно, как над городом появляется огонь, и большой серый столб дыма поднимается в небо. Пожар увидели из окон домов не только жители Ленобласти, но и петербуржцы.

Напомним, возгорание на газозаправочной станции в районе Всеволожска возникло из-за разгерметизации газопровода. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

Сейчас в трубе газопровода выгорают остатки газовой смеси. Давление снижено, а ТЭЦ переведена на мазут для бесперебойной подачи тепла. Спасатели ликвидируют последствия огня.