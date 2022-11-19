"КП-Петербург" собрала все, что известно о возгорании на газопроводе под Всеволожском в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Огромный пожар высотой в многоэтажный дом заметили днем в субботу, 19 ноября, чуть ли не во всех районах Петербурга и Ленобласти. Очевидцы массово писали в соцсетях, что горит что-то под Всеволожском. Первые свидетели происшествия жаловались на боль в голове и ушах из-за сильного гула. У некоторых жителей ближайших к пожару районов тряслись посуда и окна. Люди снимали гигантский столб огня для фото и видео, переписывались в Сети, но не могли понять, что именно произошло.

- Пламя появилось в районе трех часов дня. Полчаса горит и меньше не становится. Но взрывов я не слышала, - рассказала «КП-Петербург» читательница Любовь.

Мощный пожар видели из разных районов Петербурга и Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Одно из самых эффектных видео сняли пассажиры электрички, которые проезжали у ж/д станции в Бернгардовке. Там огненное зарево было в нескольких сотнях километров от очевидцев.

- Даже в вагоне стало жарковато, когда мы проезжали пожар, - испугались пассажиры.

Вот такой страшный был вид из электрички. Фото: vk.com/berngardobkavsev

Спустя полчаса после пожара официальные лица Ленобласти наконец-то прокомментировали ЧП. Оказалось, что пожар произошел на газопроводе.

- Разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево, – отметил губернатор Александр Дрозденко. – Главное, что нет угрозы распространения огня на жилые дома. Население в безопасности.

Тем временем на месте пожара уже вовсю работали бригады сотрудников МЧС и дежурили медики скорой помощи. Однако, как говорят власти, пострадавших в происшествии нет. Спустя час после пожара обстановка там стала гораздо спокойнее – пламя уменьшилось в два-три раза.

- Давление на магистральном газопроводе снизили. ТЭЦ Всеволожска оперативно перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла в жилые дома, - отчитался чуть позже губернатор Ленобласти.

Далее подтверждение о разгерметизации пришло и от МЧС. Пока пожарные борются с последствиями происшествия, правоохранительные органы разбираются в причинах пожара на газопроводе. В частности, на место выдвинулись криминалисты и следователи СУ СК РФ по Ленобласти. Выехала и прокуратура.

Жители ближайших районов жаловались на сильный гул из-за ЧП. Фото: СОЦСЕТИ

- Для координации деятельности аварийных, спецслужб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Ленобласти Сергей Жуковский, зампрокурора области Сергей Виноградов и Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов, - сообщили в ведомстве.

Вместе с газопроводом загорелись и ближайшие к нему деревья. Фото: vk.com/berngardobkavsev

Комитет по ТЭК Ленобласти добавил, что из-за возгорания газопровода в частном секторе Всеволожска не планируют отключать газ. «КП-Петербург» проследит за расследованием громкого инцидента.

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