Воронка в 10 метров: следователи СК работают на месте разгерметизации и пожара на газопроводе в Ленобласти

На месте ЧП на газопроводе образовалась воронка. Фото: СУ СКР по ЛО

Специалисты Следственного управления СК России по Ленинградской области работают во Всеволожском районе, где накануне днем произошла разгерметизация магистрального газопровода и вспыхнул сильнейший пожар.

- Для организации работы на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления, а также следователи и криминалисты, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Судя по кадрам с места ЧП, разгерметизация вызвала мощный выброс грунта. Кусок трубы вырван из земли и лежит в нескольких метрах от огромной воронки, около 10 метров в диаметре.

По счастью, инцидент произошел на удалении от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет. Лес, стоящий на некотором отдалении от газопровода, тоже не загорелся, хотя столб пламени был просто огромным. Его было видно даже из центра Петербурга.

После начала пожара прокачку газа по трубе остановили, из-за этого прервалось газоснабжение нескольких населенных пунктов Всеволожского района. Сейчас их на резервные схемы питания подключают 40 аварийных бригад. Соблюдение прав жителей контролирует прокуратура.

Следователи СК начали проверку по признакам статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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