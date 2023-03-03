Подростка зажало дверьми при выходе из автобуса в Петербурге

Подростка зажало в дверях автобуса и протащило по земле на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подростка зажало дверьми автобуса, из-за чего он упал на асфальт. Инцидент произошел днем 2 марта 2023 года на улице Композиторов в Выборгском районе города. 16-летний школьник выходил из автобуса, однако водитель транспорта не убедился в том, что все пассажиры вышли или вошли, закрыл двери и начал движение. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

- ЧП произошло 2 марта в 16:22 у дома 18 по улице Композиторов. Водитель автобуса остановке общественного транспорта зажал дверями 16-летнего девятиклассника и начал движение. Парня протащило по асфальту, - рассказали в полиции.

В итоге водитель все же остановился и мальчик смог выбраться. У подростка оказался закрытый перелом левой стопы, а также ссадины и множество травм. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в Детскую больницу Святой Марии Магдалины.

Сообщается, что водитель автобуса за минувший год 11 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

В "Пассажиравтотранс" рассказали, что мальчик сам оказался виноват в произошедшем. Когда автобус уже начал отъезжать от остановки, он отжал двери и выскочил из транспорта. Его нога оказалась зажата дверьми, поэтому школьник упал.

- По факту случившегося проведена служебная проверка. Вся информация передана правоохранительным органам. Водитель автобуса имеет общий стаж вождения 35 лет, на предприятии – 8 лет. Нарушений ПДД РФ на подвижном составе предприятия в 2021-2022 годах не зафиксировано, - сообщил перевозчик.