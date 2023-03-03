13-летняя девочка обвинила свою мать в зверских избиениях в Петербурге

Полиция Петербурга проводит проверку по сообщению 13-летней девочки о регулярных избиениях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка обвинила свою мать в зверских избиениях. Не в силах уже бороться с пьяными припадками родительницы, школьница попыталась найти укрытие дома у подружки. Родители девочки узнали, что девочка боится возвращаться домой. При этом на руках у подростка было много травм и порезов. Узнать все это взрослые обратились в полицию. Об этом 3 марта 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 2 марта в полицию Выборгского района поступило сообщение от женщины о том, что к ней в квартиру пришла подруга ее дочери 13 лет, которая боится идти домой, утверждая, что ее мать в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивает ее, при этом у девочки порезаны рук, - сообщили стражи порядка.

На вызов приехали сотрудники полиции. Они опросили девочку. Та пояснила, что больше не может жить с матерью, которая над ней постоянно издевается. На предплечье у девочки были раны. Ее госпитализировали в детскую больницу.

Известно, что семья девочки состоит на учете ОДН. Мать подростка неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию. Проводится проверка.