Суд прекратил уголовное дело в отношении петербургского профессора, отрицавшего холокост

Суд прекратил уголовное дело в отношении профессора, отрицавшего холокост Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении профессора Владимира Матвеева, который обвинялся в отрицании холокоста. Об этом 3 марта 2023 года рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Матвеевым и его защитником были заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков уголовного преследования. Суд уголовное дело в отношении Матвеева прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе судов.

Напомним, что профессор в 2021 году выступал в видео-конференции перед студентами Ленинградского областного института развития образования. Вебинар был посвящен памяти жертв холокоста и воинов Красной Армии, освободивших узников Освенцима. По почему-то профессор в своих высказываниях отзывался о холокосте как о чем-то выдуманном.

Вскоре информация о прошедшей лекции попала в общественное пространство, вызвав скандал. Профессора быстро уволили из университета, где он преподавал, а главный раввин Петербурга подал на него заявление.

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