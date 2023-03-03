Новый благотворительный проект «Книга добрых дел» расскажет о людях, которые делают мир вокруг лучше

Герои «Книги добрых дел» не останутся незамеченными: у каждого из них будет шанс попасть в число номинантов 26-й премии «Золотой пеликан». Фото: группа премии «Золотой пеликан» в «ВКонтакте».

Как говорил Лев Толстой: «Добро есть вечная высшая цель нашей жизни». Даже если нам иногда кажется, что мир полон зла, рядом всегда окажется тот, кто готов сделать доброе дело. Такие люди окружают нас повсюду: помогают бездомным детям, больным, пенсионерам. Неважно, что хорошего сделал человек: он в любом случае достоин того, чтобы о нем знали.

С 1994 года в России существует премия «Золотой пеликан». Вот уже 29 лет она является высшей народной наградой в области благотворительности, творчества и социальной работы, вручаемой организациям и жителям Санкт-Петербурга. Миссия премии состоит в том, чтобы показать всему нашему обществу примеры современного духовно-нравственного и милосердного поведения. Ведь нет чувств более высоких, чем отказ от эгоизма и любовь к ближнему.

В прошлом году лауреатами премии стали: российский композитор и певец Игорь Корнелюк, народный артист России Сергей Паршин, Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская и еще множество достойных людей с большим сердцем.

Чтобы как можно больше людей узнали о хороших поступках своих ближних, организаторы благотворительной премии «Золотой пеликан» в 2023 году запустили социальный проект «Книга добрых дел». На ее электронных страницах любой желающий может оставить запись о тех, кто согрел своей добротой другого и сделал наш мир чуточку лучше. Это может быть рассказ о благотворительной организации или фонде, социально ответственной компании, заметка о вашем знакомом, родственнике или лично вас. В «Книге добрых дел» все будут равны. Нет разницы в размерах, сроках и суммах потраченных средств, потому что доброту нельзя измерить никакими числами.

- Иногда очень сложно найти добрые дела в огромном потоке забот и негативной информации, - отметил основатель и председатель правления благотворительного движения «Золотой Пеликан» Александра Сылко. - Ведь о плохом говорят гораздо чаще. Мы же будем стремиться, чтобы в «Книге добрых дел» люди писали о хорошем и светлом. Эти истории сможет прочесть любой желающий и это согреет его душу, а может даже вдохновит сделать что-то важное и нужное. Кроме того, мы тоже приложим все усилия, чтобы заполнить ее рассказами о людях с большим сердцем.

Герои «Книги добрых дел» не останутся незамеченными: у каждого из них будет шанс попасть в число номинантов 26-й премии «Золотой пеликан», которая пройдет в конце 2023-го.

КОНКРЕТНО

Рассказать о добром деле можно на сайте или отправить историю на почту premiya@golden-pelikan.ru