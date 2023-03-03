Малый бизнес оформил во II полугодии на 40% больше полисов СберСтрахования по комплексной защите. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Число клиентов, оформивших у СберСтрахования комплексную программу для малого бизнеса «Защита 360°», во втором полугодии 2022 года выросло на 40% по сравнению с первым полугодием. Всего за прошлый год «Защиту 360°» выбрали более 26 тыс. предприятий, сборы составили 0,8 млрд рублей.

Наиболее ответственными оказались предприятия с Юга России, из Московского региона и Северо-Западной части страны.

Так, предприятия Северо-Запада заключили в 2022 году в 5 раз больше договоров комплексного страхования, чем в предыдущем году, а их доля среди всех оформленных по программе «Защита 360°» составила 10%.

Практика СберСтрахования показывает, что малый бизнес сталкивается с разнообразными рисками: клиенты обращаются с приостановкой деятельности из-за пожаров и противоправных действий третьих лиц, повреждениями имущества из-за заливов, стихийных бедствий. Например, индивидуальный предприниматель в Ивановской области обратился в страховую из-за поджога своего рабочего помещения злоумышленником — и получил 1,1 млн рублей компенсации за повреждённое имущество. А клиенту из Липецка было выплачено 1,4 млн рублей компенсации также из-за пожара, из Иркутска — 2,6 млн рублей. В Ижевске клиент получил выплату за пострадавшее имущество и внутреннюю отделку помещения в результате прорыва трубы и затопления.

СберСтрахование предложила малым и микропредприятиям универсальный продукт комплексного страхования рисков — программу «Защита 360°» во втором полугодии 2021 года. Программа позволяет бизнесу застраховать всё необходимое в одном полисе. Продукт был модернизирован во второй половине 2022 года и теперь представляет собой конструктор. «Защита 360°» содержит четыре блока — страхование активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности, — в каждом из которых клиент может установить необходимый размер страхового покрытия и подключить дополнительные опции. Предприниматель может выбрать только те блоки, которые наиболее релевантны для его сферы деятельности (как один, так и все сразу), обеспечив себя комплексной защитой. Минимальная страховая сумма по каждому из блоков составляет 500 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Продукт можно удобно и быстро оформить онлайн, а также в офисах Сбера. Реклама.