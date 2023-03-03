«Она полюбила другого»: За что на самом деле муж из Греции на глазах у детей задушил свою жену в Петербурге

Суд арестовал мужчину, задушившего свою жену на глазах детей в Петербурге / Фото: Пресс-служба судов СПб

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который задушил свою жену на глазах детей. Заседание состоялось 3 марта 2023 года. В ходе заседания следствие рассказало, по какой причине на самом деле 40-летний мужчина из Греции убил свою супругу, а после даже попытался свести счеты и со своей жизнью.

- Следствие полагает, что находясь в ванной квартиры дома по проспекту Просвещения мужчина задушил свою 37-летнюю жену по причине разбитого сердца, а после пытался покончить с собой, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Жена полюбила другого и хотела уйти от супруга Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что в ту злополучную ночь с 26 на 27 февраля женщина рассказала своему мужу, что полюбила другого и хочет расстаться. Также она порекомендовала своему супругу убираться из квартиры. В порыве яростной ревности мужчина и задушил жену.

У пары остались дети. Их после случившегося передали родственникам, где они теперь и живут.

Суд рассмотрел ходатайство следственного комитета и отправил обвиняемого в убийстве в СИЗО по 27 апреля.