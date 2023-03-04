Перекрестился перед всеми иконами, а потом украл золотой крест: В Петербурге ищут церковного вора

Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции Петербурга объявили в розыск неизвестного мужчину, который обокрал храм в Петроградском районе города. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 марта 2023 года прихожанин вынес из церкви имущество на кругленькую сумму.

- Около 14:00 по адресу Константиновский проспект, дом 11, неизвестный из помещения храма похитил церковное имущество стоимостью 383 650 рублей, - сообщают в ведомстве полиции.

По этому адресу находится храм «Преподобного Сергия Радонежского». Сам инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения. По ним видно, как мужчина в красной куртке заходит в храм, он подходит стойке, где лежит икона, крест и «Евангелие». Прежде чем пойти на преступление, прихожанин перекрестился, а только потом забрал крест и книгу. После этого мужчина спокойно вышел на улицу.

Сейчас злоумышленника ищут. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.