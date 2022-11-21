Беречь «цифровую» честь смолоду: в Петербурге открыли серию уроков цифрового просвещения

в Петербурге открыли серию уроков цифрового просвещения. Фото: пресс-служба Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга.

Человечество всегда испытывало страх перед чем-то новым: раньше боялись паровозов, ткацких станков и других изобретений, которые облегчают жизнь. Теперь люди боятся искусственного интеллекта, микроволновых печей или обычных смартфонов, что еще раз подчеркивает важность цифрового просвещения. Одноименный проект, состоящий из серии уроков для школьников, их родителей и педагогов, запустили в Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга по инициативе мобильного оператора Tele2 и городских властей.

18 ноября состоялось первое занятие, которое собрало около 200 школьников Петербурга. Встреча прошла в формате публичной дискуссии, на которой эксперты развенчали мифы о гаджетах. Спикерами выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин и директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин, а модератором – директор Академии Дмитрий Ковалев.

Директор Академии Дмитрий Ковалев. Фото: пресс-служба Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга.

Мобильная связь, вокруг которой до сих пор существуют большое количество мифов и стереотипов, тем временем давно стала базовой услугой. Без нее невозможно работать, общаться, решать бытовые вопросы. То, что в очередной раз пришло в нашу жизнь, чтобы облегчить ее, вызывает у многих страх, который чаще всего связан с непониманием, как устроены эти новые технологии.

В рамках первого занятия по цифровому просвещению эксперты рассказали школьникам, как устроена современная сотовая связь, как работают базовые станции и какие еще новшества ждут нас в будущем. Затем ребята задали свои вопросы: про зависимость от мобильного телефона и боязнь остаться без связи, про соцсети и опасности, которые они таят, про новые устройства и технологии.

«Академия цифровых технологий не случайно была выбрана площадкой проведения уроков цифрового просвещения. Здесь собирается та аудитория, которая может нас услышать и заинтересована в темах цифровой гигиены, развития связи и технологий. У нас это первый опыт работы с детьми в таком формате. Нам крайне важно просвещать аудиторию в актуальных вопросах цифровых сервисов», — рассказал Сергей Тимошин.

Директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин. Фото: пресс-служба Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга.

В свою очередь вице-губернатор Станислав Казарин дал детям ценный совет по цифровой грамотности: «Беречь свою “цифровую” честь смолоду и задумываться над контентом, который выкладываешь в публичное поле». Кроме того, спикеры пригласили на заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга ученика школы № 639 Сергея Тараненко, которого интересовал вопрос актуализации санитарных норм.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин. Фото: пресс-служба Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга.

Проект «Цифровое просвещение», в который входят также лекции по цифровому этикету и кибербезопасности, – уже подтвердил свою актуальность. Современные дети с самого юного возраста становятся активными пользователями гаджетов. Поэтому ответственные взрослые должны сделать все, чтобы онлайн-опыт подрастающего поколения был максимально безопасным и продуктивным.