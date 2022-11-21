Глава СК поручил начать проверку по бездействию властей при сохранении Апраксина двора в Петербурге

Бастрыкин поручил начать проверку по ситуации с Апраксиным двором. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по состоянию комплекса Апраксина двора. Проверять следователи будут действия и бездействие чиновников, на которых пожаловались градозащитники. По мнению общественников, власти мало делают для сохранения исторических зданий «апрашки».

- По информации СМИ, в июне текущего года органами власти заключен договор на сумму более 50 миллиардов рублей о реставрации зданий, входящих в архитектурный ансамбль «Апраксин двор», однако реализация проекта приостановлена, - сообщается на странице Общественной приемной Бастрыкина ВКонтакте.

Одновременно с этим Смольный ищет арендаторов для помещений в Апраксином дворе. В сдаваемых площадях будут, как и сейчас, размещаться склады и торговые места. Общественники увязывают одно с другим и уверены, что власти города сдают «апрашку» в аренду место того, чтобы восстанавливать объект.

Ход проверки, которым займется петербургское управление Следкома, будет контролировать Центральный аппарат СК.

Напомним, что контракт на реконструкцию Апраксина двора был подписан на Петербургском международном экономическом форуме-2022. За 50 миллиардов и семь лет исторический объект должен быть восстановлен. Окончание работ намечено на 2029 год. О приостановке контракта официально не сообщалось.

Предыдущие планы, также рассчитанные на семь лет, реализованы не были.

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