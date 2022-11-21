Бриллианты за романтичное видео: кто из влюбленных выиграл дорогие призы

Бриллианты за романтичное видео. Фото: freepik.com.

Любовь - это то, на что можно смотреть вечно! 17 ноября 2022 года ювелирная сеть №1 в России SUNLIGHT подвела итоги первого семейного конкурса «Счастливы вместе».

С помощью мобильного приложения SUNLIGHT Play участники должны были выложить видео со своей второй половинкой с хэштегом #мывместе, чтобы побороться за парный приз. Выиграть ценный подарок можно было в нескольких номинациях: «Самое романтичное видео», «Самое смешное видео», «Самое креативное видео», «Наша история» и «Самое популярное видео».

При этом никто не остался обиженным. Каждому участнику вручили специальный промокод на подарок, а 50 пар-счастливчиков получили главные призы: кольца с изумрудами, золотые цепочки, украшения бренда «Бриллианты Якутии», часы и браслеты.

«Счастливы вместе» - уже второй видеоконкурс на базе SUNLIGHT Play. При этом, состязание среди романтиков побило все рекорды. В конкурсе приняли участие 4 000 уникальных пользователей, было опубликовано 5 000 видео, набравшее более 50 000 лайков и более 3 000 комментариев. Посмотреть видео победителей можно по ссылке.