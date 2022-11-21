Свыше 300 тысяч часов парковки в Петербурге оплатили автомобилисты через Сбербанк. Фото: freepik.com.

С начала 2022 года петербургские автомобилисты оплатили свыше 300 тысяч часов парковки с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Всего с момента старта сервиса по оплате городских парковок в июле прошлого года через Сбербанк прошло более 200 тысяч операций на сумму около 33 миллионов рублей.

Для того чтобы оплатить паркинг через банкомат или мобильный банк, нужно зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парковки» или выбрать подраздел «Транспорт», а далее – подраздел «Парковка». Затем выбрать услугу «Почасовая оплата», указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. В завершении необходимо проверить данные и подтвердить платеж.

При оплате услуги взимается комиссия в размере от 1% до 3% в зависимости от способа оплаты.

Для совершения платежа через Telegram-бот пользователю необходимо авторизоваться в мессенджере, в поисковой строке ввести наименование @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга. Далее необходимо запустить бот командой «Старт». Бот в автоматическом режиме уточнит тип вашего транспортного средства, его государственный регистрационный знак, а также номер телефона для отправки электронной квитанции. Оплата парковочной сессии происходит при участии СберБанка.