В Петербурге открыли выставку о жизни Иоанна Кронштадтского

Авторы экспозиции постарались сделать акценты на основных направлениях пастырства отца Иоанна. Источник: Архивный комитет Санкт-Петербурга.

Имя святого Иоанна Кронштадтского знакомо каждому не только в Петербурге, но и во всем христианском мире. Совсем недавно в Кронштадтском Морском соборе Петербурга открылась выставка «Всероссийский Батюшка. Протоиерей Иоанн Кронштадтский: жизнь и служение», проливающая свет на многие важные этапы жизни святого.

Авторы постарались сделать акценты на основных направлениях пастырства отца Иоанна. В основе экспозиции - документы и материалы, хранящиеся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга.

- Сегодня мы показываем людям то, что долго хранилось у нас в архивах, - отметил председатель Архивного комитета Санкт- Петербурга Петр Тищенко - 16 стендов выставки раскрывают разные стороны жизни святого. В свое время на него было обрушено много неправды и с этой ложью надо бороться.

Выставку о жизни святого открыли в Кронштадтском Морском соборе Петербурга. Источник: Архивный комитет Санкт-Петербурга.

В числе экспонатов посетители увидели предсмертный дневник Иоана Кронштадсткого, письма его близких и многие другие интересные документы. Из переписки отца протоиерея можно узнать о его обширной пастырской и благотворительной деятельности. Также святой находился в духовной близости с членами царствующего Дома Романовых, что подтверждается дошедшими до нас документами.

Подлинные тексты дополняют уникальные фотографии из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Петербурга. В них ярко показывается жизнь и дела святого.

Обширные тексты дополняют уникальные фотографии из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Петербурга. Источник: Архивный комитет Санкт-Петербурга.

Кроме того, Центральный государственный архив СПб предоставил важные документы советской эпохи о сложной истории существования в бывшем Иоанновском монастыре усыпальницы святого, и последующем возвращения обители РПЦ.

Итоговая коллекция помогают современному человеку понять уникальность личности святого праведного Иоанна Кронштадтского, по праву получившего беспримерное признание и авторитет во всем мире.