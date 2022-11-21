Прощание ипотеки: Что будет с рынком недвижимости после ухода программы льготной ипотеки в 2023 году

Ипотечная ежемесячная ставка рискует подорожать на 35-40 процентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минфине заявили, что с 2023 года программа льготной ипотеки перестанет работать. Ведомство посчитало, что мера, которую ввели в сложное пандемийное время в качестве поддержки, исчерпала себя. Значит, плакали с января наши выгодные 7 процентов по ключевой ставке на новостройки… «Комсомолка в Петербурге» расспросила экспертов, чем эта новость грозит всему рынку жилья в Северной столице, спросу на новые квартиры и, конечно, жизни простых граждан.

По мнению президента Коллегии Риэлторов Елены Ковалеровой-Павловской, эти меры от государства – вынужденные. Сейчас страна делает повышенные расходы в связи с политической ситуацией, поэтому ей уже невыгодно компенсировать банкам разницу между ставкой Центробанка и льготной ипотекой.

- Первые звоночки уже пошли, московские застройщики стали снижать цены на первичку. Появились скидки даже до 30%. По Петербургу активных снижений пока не видим, от Москвы до нас они доходят примерно через полтора месяца. Изменений спроса на первичном рынке тоже пока не видим. Возможно, информация про закрытие программы подогреет спрос и спровоцирует всплеск, но пока будем наблюдать. Возможно, государство подготовит другую форму субсидирования, - считает эксперт.

Ипотечная ставка, предполагает Ковалерова-Павловская, вряд ли вырастет с удобных 7 процентов, пока нет сильной инфляции. К тому же, повышать ее сейчас никому не выгодно: это потянет за собой цепочку из подорожания кредитов и подорожания строительства жилья у компаний-застройщиков. При низкой покупательской способности подобный расклад малоинтересен.

Рынок первички потеряет около половины желающих купить квартиры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперт рынка недвижимости Дмитрий Синочкин считает, что Минфин увидел в льготной ипотеке риски для бюджета, поэтому и решил отменять программу. Рынок первички потеряет около половины желающих купить квартиры, а строительные компании пока будут сидеть на подушках безопасности. У них, уточняет эксперт, есть подстраховка в виде эскроу-счетов, поэтому деньги на завершение объектов останутся.

- Первичный рынок, вероятнее всего, переймет господствующие на вторичном рынке ставки, это 10,5-11%. Сделок на вторичку уже сейчас больше, чем на первичку, хотя она не поддерживается государством. Спрос на первичку провалился потому, что главный фактор на рынке – не условия продажи, а сценарий дальнейшей жизни. На строящуюся квартиру нужно закладывать 25 лет своей жизни, это сейчас трудно делать. А вторичка сразу есть на руках, хотя в ее стоимость не входят социальная и дорожная инфраструктура, - говорит эксперт.

Специалист по недвижимости Дарья Комарова называет уход программы определенным ударом по людям – теперь они не смогут купить дорогое жилье и платить посильные деньги каждый месяц. Для примера, за вторичную двушку за 8,5 млн рублей граждане отдавали около 50 тысяч рублей в месяц, а вот за строящуюся однушку за 10 млн рублей – всего 38 тысяч рублей. Часто люди покупали дорогие квартиры только ради маленького ипотечного платежа.

- Ипотечная ставка, я думаю, вырастет до 9%. Будет менее доступной, но все же доступной. Если сумма ипотеки 1,5-2 млн рублей, то платеж так и останется небольшим, но вот при сумме 5-10 млн рублей почувствуется существенная разница. Предполагаю, что ежемесячный платеж вырастет на 35-40%. Скорее всего, останутся программы субсидирования от застройщика, где ставка снижается на 5%, но сами квартиры дорожают на 20-25%, - подчеркивает Дарья Комарова.

Эксперт отмечает, что вторичку станут чаще предпочитать строящимся квартирам. А еще возможно, что второе дыхание подхватит рынок аренды.