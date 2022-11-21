Свой двор, паркинг и уютные квартиры: стартовали продажи в ЖК «Академик»

ЖК «Академик». Фото: пресс-служба РСТИ.

Начались продажи квартир в первой очереди жилого комплекса "Академик". Жилое здание строит холдинг «РСТИ» (Росстройинвест).

Первая очередь состоит из трех 12-этажных секций, объединенных общим стилобатом. В ней 368 квартир общей площадью 13,9 тысяч кв. м.

Подземный паркинг рассчитан на 300 мест. На первом этаже разместятся коммерческие помещения, во дворе появятся детские и спортивные площадки.

В доме есть квартиры разных метражей – от студий до трехкомнатных, в том числе европланировки с просторной кухней-гостиной, а также лоты с мастер-спальнями. Квартиры на верхних этажах (10-м, 11-м и 12-м) имеют увеличенную площадь остекления и более высокие потолки (до 3 метров).

Есть варианты с чистовой отделкой, предчистовой отделкой white box и без отделки. Стоимость лота начинается от 4,2 млн рублей.

Квартиры можно приобрести со 100% оплатой, в ипотеку и в рассрочку. Сдача первой очереди в эксплуатацию запланирована на III квартал 2025 года.

СПРАВКА

ЖК "Академик" - жилой комплекс комфорт-класса, строящийся на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

В состав проекта входят три секции, объединенные общим стилобатом, два отдельно стоящих корпуса, а также здание для детского сада на 80 мест и начальной школы на 100 мест. Всего в жилом комплексе будет 650 квартир общей площадью 25,3 тысячи кв. м. На закрытой придомовой территории будут обустроены детские и спортивные площадки, зоны для отдыха с прудом. В жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг на 300 мест, на первых этажах спроектированы коммерческие помещения.