Квитанции по ЖКХ с новым логотипом Единого расчетного центра начнут получать жители Петербурга с января 2023 года

Квитанции по услугам ЖКХ с новым тарифам начнут рассылать уже в январе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже с января 2023 года жители Петербурга начнут получать квитанции за услуги ЖКХ с новым логотипом - Единого расчетного центра, который образован слиянием ВЦКП (присылает «розовые квитанции») и расчетного центра «Петроэлектросбыта». При этом сами платежки пока останутся разными.

- Квитанций пока будет две, как и сейчас - по квартплате, воде, отоплению, а также вторая - за электрическтво, вывоз мусора, и со взносами за капремонт. Но на их оборотной стороне, где часто бывает реклама или важная информация, мы напечатаем новый логотип Единого расчетного центра - ЕИРЦ Санкт-Петербурга, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ЕИРЦ «Петроэлектросбыта». - Чтобы люди не пугались и понимали что происходит.

Именно под эгидой электросбытовой компании будет создан Единый центр. После этого ВЦКП будет ликвидирован. Уже с января 2023 года по всем вопросам начислений, в том числе из «розовых» квитанций, жители Петербурга смогут обращаться в центры обслуживания «Петроэлектросбыта».

Напомним, что с января также начнется поэтапный переход на единый платежный документ по ЖКХ, который займет около года.