«Галамарт» провел День донора в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба «Галамарт».

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» организовала День донора в питерском филиале своей компании: сдать кровь пришли сотрудники сети, а в качестве благодарности все доноры получили сладкое угощение – восстановить силы после процедуры.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

- Мы со своей стороны восхищаемся людьми, которые безвозмездно сдают кровь, спасая жизни других, и считаем необходимым их поддержать. Пожалуй, проведение Дня донора станет еще одной доброй традицией для нашей компании, - отметили в «Галамарте».

В общей сложности после процедуры заготовлено шесть литров донорской крови, которая после периода инкубации поедет нуждающимся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Учитывая, что каждый донор своей донацией потенциально может спасти четыре человека, очевидно, насколько это важное и нужное дело.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Все доноры, помимо морального удовлетворения, получили денежную компенсацию от компании и справку на два официальных дня отдыха, которые они могут запросить в любое время или согласовать их дополнительно к дням отпуска. Такое мероприятие - прекрасная возможность для духовного сплочения коллектива: все-таки добрые дела объединяют людей!