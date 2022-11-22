Педагоги обсудят воспитательную работу в колледжах и техникумах

Воспитательная работа в колледжах и техникумах должна учитывать организацию гражданско-патриотического воспитания. Фото предоставлено организатором.

Мероприятие проходит с 22 по 24 ноября 2022 года в Москве, в гостиничном комплексе «Измайлово». Трёхдневный семинар-совещание соберет директоров, заместителей директоров по воспитательной работе и кураторов учебных групп образовательных организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования. Участники семинара обсудят актуальные вопросы организации воспитательной работы в колледжах и техникумах. В том числе - с учетом подходов выстраивания молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания.

- Уже второй год Министерство просвещения Российской Федерации и международный детский центр «Артек» организует обучение педагогов, ориентированное на совершенствование воспитательной деятельности общеобразовательной школы и учреждений среднего профессионального образования, - говорит директор «Международного центра «Артек» Константин Федоренко. - Мы делимся своим опытом и привлекаем лучших специалистов страны: управленцев, педагогов, психологов, лидеров общественных движений и организаций, представителей креативных индустрий. Предстоящий семинар-совещание – это не только прекрасная площадка для обмена опытом, но и замечательная возможность формирования современного сообщества профессионалов области воспитания.

В рамках семинара пройдут мотивационные встречи, образовательные сессии, мастер-классы, где участники обменяются опытом, познакомятся с новыми современными формами, технологиями, эффективными практиками воспитательной работы и управленческой деятельности.

Большое влияние на нравственное воспитание молодежи оказывает круг общение и участие в жизни общества. Фото предоставлено организатором.

Основными темами на коммуникационных площадках семинара станут профессиональное и гражданско-патриотическое воспитание, правовая грамотность, цифровая трансформация, система наставничества, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, молодежная политика и антикризисные программы для молодежи.

В качестве ключевых спикеров и модераторов выступят ведущие эксперты всероссийских и региональных проектов, программ, федеральных институтов, общественных организаций и представители органов исполнительной власти.

В церемонии открытия и пленарном заседании примут участие Бугаев Александр Вячеславович, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации; Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения; Наумова Наталья Александровна, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха; Глебова Любовь Николаевна, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Руководитель научно-методического совета Российского движения детей и молодёжи; Сженов Евгений Станиславович, сопредседатель экспертного совета Государственной Думы по непрерывному образованию, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики»; Агре Наталья Валентиновна, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО; Фаттахов Дамир Ильдусович, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи; Парамонов Дмитрий Андреевич, командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие отряды»; Красноруцкий Павел Павлович, Председатель Российского Союза Молодежи.

КСТАТИ

Семинар-совещание ждет новых участников

Участие в семинаре-совещании «Воспитание в диалоге настоящего и будущего» могут принять специалисты среднего профессионального образования! Вопросы по участию в мероприятии можно задать в телеграмм-канале события.