«Пенсионная витрина» Сбера научилась отвечать на вопросы жителей Санкт-Петербурга. Фото: freepik.com.

Сервис СберНПФ «Пенсионная витрина» в мобильном приложении СберБанк Онлайн стал ещё удобнее. Теперь в нём появилась вкладка «Подсказки» с ответами на самые популярные вопросы жителей Северной столицы о пенсиях. Например, о том, что такое страховой стаж и страховая пенсия, как она рассчитывается, от чего зависит фиксированная выплата, что такое «государственная пенсия» и так далее. Сейчас можно оценить раздел, дать разработчикам обратную связь и задать вопрос.

«Пенсионная витрина» рассказывает, какую страховую пенсию пользователь получил бы, если бы вышел на заслуженный отдых сегодня, сколько пенсионных баллов он уже накопил, какой у него страховой стаж и какая организация управляет его накопительной пенсией. Здесь же можно подключить индивидуальный пенсионный план (ИПП) и отслеживать, как растут собственные накопления на пенсию, пополнять ИПП или подключить для этого автоплатёж. Раздел позволяет перейти в личный кабинет на сайте СберНПФ, подать заявление о назначении пенсии, изменить персональные данные и так далее.

С начала 2022 года клиенты из Санкт-Петербурга накопили с помощью ИПП через цифровые каналы Сбера более 60 млн рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Вдвое выросло и количество автоплатежей.

Как показывает статистика, чаще всего клиенты в «Пенсионной витрине» интересуются накопительной пенсией (35% обратившихся). На втором месте — тема возраста выхода на пенсию (20%). На третьем — методика расчёта пенсионных баллов (7%). Карточка «Накопительная пенсия» популярнее, чем «Страховая пенсия» (43% и 39% соответственно).

СберНПФ запустил «Пенсионную витрину» — раздел «Пенсия и другие сервисы НПФ» в СберБанк Онлайн — в феврале 2021 года. На вкладке сервиса уже побывало 35 млн россиян.

Подробнее о «Пенсионной витрине» — на сайте СберНПФ.